Климкин испугался предложения Меркель провести саммит с Путиным

Киев, 27 июня. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин с тревогой встретил новость о том, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Лидеры стран, входящие в состав Евросоюза, не могут проводить никакие переговоры с российской стороной, считает Климкин. Желание канцлера Германии Ангелы Меркель провести переговоры с Владимиром Путиным являются очередным подтверждением того, что Запад хочет наладить сотрудничество с Россией уже в ближайшее время.

«Но когда ЕС официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией. И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», — подытожил Климкин

Ранее президент Владимир Зеленский спросил у Германии о судьбе Украины в НАТО и ЕС. Однако ни одна из международных организаций не торопится принимать Киев в свой состав.