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Врач Кочанова назвала работающие в жару вентиляторы источником опасности

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Общество
Врач Кочанова назвала работающие в жару вентиляторы источником опасности
pixabay.com

Москва, 27 июня. Вентиляторы не стоит использовать при температуре выше 30 градусов тепла, а также в помещениях с влажным воздухом. Об этом рассказала врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова.

Устройство гоняет теплый воздух, который не охлаждает тело, а вызывает обезвоживание организма. Если процесс будет долговременным, то может привести к тепловому истощению. Признаки примерно те же самые, что и у теплового удара, подчеркнула специалист.

Помимо этого, работающие вентиляторы могут спровоцировать приступ астмы или аллергии. Его лопасти поднимают пыль, которая распространяется по помещению. Вместе с тем при работе устройства воздух становится сухим, что может негативно сказаться на слизистой оболочке рта и глаз, рассказала Кочанова.

Охладить помещение можно без кондиционеров и вентиляторов. Для начала следует закрыть двери в пустые комнаты, чтобы теплый воздух не проникал в прохладные комнаты.

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