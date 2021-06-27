Исполняющий обязанности мэра Владивостока привился «Спутником V» после COVID-19

Владивосток, 27 июня. И.о. мэра Владивостока Константин Шестаков, который перенес коронавирус в ноябре 2020 года, привился от COVID-19 вакциной «Спутник V». Об этом сообщила мэрия.

В субботу градоначальник сделал первый укол российским препаратом. Известно, что Шестаков привился в шестой городской поликлинике.

«Прошу всех горожан ответственно подойти к этому вопросу. Берегите себя и свое здоровье», — отметил мэр.

Власти напомнили, что местные жители смогут привиться от коронавируса в 31 пункте вакцинации. Для этого необходимо иметь при себе всего два документа – паспорт и СНИЛС.

«Спутником V» прививаются не только российские чиновники, но и высокопоставленные зарубежные политики. В июне российским препаратом вакцинировался президент Сирии Башар Асад.