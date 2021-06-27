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Экзорцисты пытались возродить мертвые деревья в США

  /   Обновлено: 27 июня 2021 07:01
Происшествия
Экзорцисты пытались возродить мертвые деревья в США
pixabay.com

Гаррисберг, 27 июня. Американской полиции пришлось вступить в борьбу с экзорцистами, которые пытались воскресить мертвые деревья в штате Пенсильвания.

Местные жители обратились с заявлением к правоохранителям. Они сообщили, что на одном из предприятий два молодых человека проводили шаманские обряды. Они размахивали руками, чтобы вызвать нечистую силу, передает New York Post.

Полицейские сразу выехали на место происшествия и столкнулись с безобидной группой экзорцистов. В процессе задержания им удалось выяснить, что «колдуны» пытались оживить мертвые деревья. Обвинений им за это предъявлять не стали.

Ранее сатанист принес в жертву двух сестер для заключения сделки с дьяволом. С помощью верховного демона зла молодой человек хотел выиграть лотерею.

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