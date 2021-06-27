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Трамп назвал конструктивными свои отношения с Путиным

Политика
Трамп назвал конструктивными свои отношения с Путиным
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Вашингтон, 27 июня. Бывший глава США Дональд Трамп считает хорошими и конструктивными свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на митинге.

Выстроить конструктивные отношения с российским лидером удалось, несмотря на санкции Соединенных Штатов, которые затронули газопровод «Северный поток — 2». Слова Трампа передает ТАСС.

«Я остановил этот газопровод, ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным», — подчеркнул экс-лидер США.

Также бывший президент США уверен, что смог выстроить «замечательные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином. Также ему удалось поладить с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Огайо после ухода из Белого дома. Экс-глава США раскритиковал нынешнего президента Джо Байдена. В нем другие страны, по мнению Трампа, увидели слабого лидера и начали «унижать» страну.

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