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Трамп проигнорировал тему своего выдвижения на выборы президента США

Политика
Трамп проигнорировал тему своего выдвижения на выборы президента США
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 27 июня. Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Огайо заявил, что республиканцы намерены вернуть себе Палату представителей и Сенат в 2022 году.

Он добавил, что на следующих президентских выборах партия вернет под контроль и Белый дом. Однако ответа на вопрос будет ли он сам участвовать в выборах главы государства, снова не прозвучало.

Трамп во время выступления позвал на сцену республиканца Макса Миллера и призвал голосовать за него в следующем году. Тот назвал бывшего президента ключевой моделью и заявил, что он является единственным кандидатом в президенты страны. Трамп на эти слова никак не ответил.

Во время своей речи экс-президент США упомянул нынешнего лидера страны Джо Байдена. Он раскритиковал его политику и посчитал, что Россия, Китай и Иран унижают страну под его началом.

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