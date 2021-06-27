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Россельхознадзор наказал владельца передвижного цирка во Владимирской области

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Происшествия
Россельхознадзор наказал владельца передвижного цирка во Владимирской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владимир, 27 июня. Инспекторы Россельхознадзора оштрафовали владельца передвижного цирка во Владимирской области. В отношении нарушителя возбудили дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Инцидент произошел зимой, когда недобросовестный предприниматель со своим цирком остановился в областной столице. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения: некачественные вольеры, отсутствие поилок для хищников и сопроводительных документов от ветеринаров, несертифицированный корм.

«Индивидуальный предприниматель был признан виновным, и ему было назначено административное наказание», — заявили в ведомстве.

Несмотря на появившуюся в обществе ненависть к циркам из-за угнетений животных, некоторые известные люди считают, что такие мероприятия не несут опасности. Например, такого мнения придерживается Николай Дроздов — телеведущий известной программы «В мире животных».

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