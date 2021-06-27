Глава Сахалина Лимаренко пообещал подростку благоустроить его двор

Южно-Сахалинск, 27 июня. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и глава региона Валерий Лимаренко приехали в один из дворов города, на который пожаловался подросток. Власти оценили состояние территории.

Юный житель Южно-Сахалинска Денис написал губернатору Сахалина в социальных сетях. Он рассказал о больших ямах во дворе дома 22 по улице Тихоокеанской, ветхом состоянии детской площадки и скрипучих качелях, передает пресс-служба правительства региона.

«После обращения к вам, качели покрасили, но хотелось бы новые. Еще мы очень ждем корт», — отметил 14-летний мальчик.

Вариант установки нового корта уже проходит стадию обсуждения. Лимаренко поручил установить новое оборудование на детской площадке, навести на территории двора порядок и сделать ямочный ремонт. Мэр Сергей Надсадин пообещал привести дорогу в должный вид в ближайшие дни.

«Все это выполнить необходимо до середины июля», — заявил глава региона.

Жители Приморья тоже ждут благоустройства общественных территорий. В народном голосовании победу одержали 24 городских объекта. Обустраивать их будут в 2022 году, но работы по некоторым из них могут затянуться.