Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 09:49
09:47
Политика
Глава избиркома Кузбасса досрочно покинул пост
09:47
Армия
На базу Северного флота РФ прибыла самая большая команда новобранцев
09:44
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали три человека
09:43
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро раскрыла причины возможного развода Бородиной и Омарова
09:32
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Симферополе
09:31
Происшествия
Сотрудники МЧС извлекли из ялтинских рек корни 154 деревьев
09:30
Общество
Петербуржцы выстроились в очередь за вакциной от COVID-19 в торговых центрах
09:29
Армия
Мобильные группы ВВО продолжают помогать жителям Амурской области после наводнения
09:25
Общество
Жаркая погода и гроза ожидают москвичей в воскресенье
09:25
Происшествия
Иномарка сбила дорожных рабочих в Энгельсе, один погиб
Все новости

Глава Сахалина Лимаренко пообещал подростку благоустроить его двор

  /   Обновлено: 27 июня 2021 06:52
Общество
Глава Сахалина Лимаренко пообещал подростку благоустроить его двор
pixabay.com  /  Antranias

Южно-Сахалинск, 27 июня. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и глава региона Валерий Лимаренко приехали в один из дворов города, на который пожаловался подросток. Власти оценили состояние территории.

Юный житель Южно-Сахалинска Денис написал губернатору Сахалина в социальных сетях. Он рассказал о больших ямах во дворе дома 22 по улице Тихоокеанской, ветхом состоянии детской площадки и скрипучих качелях, передает пресс-служба правительства региона.

«После обращения к вам, качели покрасили, но хотелось бы новые. Еще мы очень ждем корт», — отметил 14-летний мальчик.

Вариант установки нового корта уже проходит стадию обсуждения. Лимаренко поручил установить новое оборудование на детской площадке, навести на территории двора порядок и сделать ямочный ремонт. Мэр Сергей Надсадин пообещал привести дорогу в должный вид в ближайшие дни.

«Все это выполнить необходимо до середины июля», — заявил глава региона.

Жители Приморья тоже ждут благоустройства общественных территорий. В народном голосовании победу одержали 24 городских объекта. Обустраивать их будут в 2022 году, но работы по некоторым из них могут затянуться.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Сахалина Лимаренко пообещал подростку благоустроить его двор
благоустройство лимаренко надсадин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru