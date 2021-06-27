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Кива: действия Зеленского не отвечают национальным интересам Украины

  /   Обновлено: 27 июня 2021 09:25
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Политика
Кива: действия Зеленского не отвечают национальным интересам Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 27 июня. Президент Украины Владимир Зеленский принимает решения в угоду Западу, которые не соответствуют национальным интересам страны.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что недавно британская разведка вызвала украинского лидера «на ковер». По его словам, Зеленский получал указы от главы МИ-6 Ричарда Мура по дальнейшим действиям во внутренней и внешней политике Украины.

«Ему давали четкие директивы и установки в отношении позиции Киева к Минску», – подчеркнул Кива.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделала совместное заявление о президентстве Зеленского. В нем сказано, что нынешний глава украинского государства проводит антиконституционную и антинародную политику.

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Все новости / Политика / Кива: действия Зеленского не отвечают национальным интересам Украины
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