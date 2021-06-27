Киев, 27 июня. Президент Украины Владимир Зеленский принимает решения в угоду Западу, которые не соответствуют национальным интересам страны.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что недавно британская разведка вызвала украинского лидера «на ковер». По его словам, Зеленский получал указы от главы МИ-6 Ричарда Мура по дальнейшим действиям во внутренней и внешней политике Украины.

«Ему давали четкие директивы и установки в отношении позиции Киева к Минску», – подчеркнул Кива.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделала совместное заявление о президентстве Зеленского. В нем сказано, что нынешний глава украинского государства проводит антиконституционную и антинародную политику.