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Канадские ученые разработали калькулятор для обнаружения деменции

Наука
Канадские ученые разработали калькулятор для обнаружения деменции
pixabay.com

Оттава, 27 июня. Люди старше 55 лет смогут обнаружить деменцию на ранних этапах развития заболевания при помощи специального приложения.

Такое устройство создали ученые из больницы Оттавы. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие около 75 тысяч человек. На основе итогов опыта, исследователи смогли создать калькулятор, способный выявлять ранние признаки деменции.

Интернет-приложение оценивает возраст человека, наличие у него вредных привычек, а также определяет показатель стресса. Технология обрабатывает полученную информацию и выдает на экране результат.

Ранее канадские ученые заявили об открытии нового состояния материи, которым является минерал перовскит. Об этом заявили ученые из Университета Макгилла.

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канада калькулятор деменция
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