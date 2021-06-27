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Петербургские спасатели ликвидировали пожар в Калининском районе

  /   Обновлено: 27 июня 2021 06:40
Происшествия
Петербургские спасатели ликвидировали пожар в Калининском районе
Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу  /  ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 27 июня. Возгорание в «двушке» произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. В тушении пожара было задействовано 14 спасателей и три единицы спецтехники, заявили в МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 05:55 воскресенья. Пожар произошел по адресу Светлановский проспект, дом 72.

Возгорание было зафиксировано в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров. Огонь распространился на два «квадрата».

Пожар удалось потушить в 06:18. Данных о пострадавших не поступало.

На днях пожар произошел в Приморском районе Петербурга. Жертв удалось избежать.

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Все новости / Происшествия / Петербургские спасатели ликвидировали пожар в Калининском районе
мчс петербург калининский район
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