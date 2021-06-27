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Стела трудовой доблести будет установлена на правобережье Красноярска

  /   Обновлено: 27 июня 2021 06:26
Общество
Стела трудовой доблести будет установлена на правобережье Красноярска
Prt Scr youtube.com  /  Антон Сницкий

Красноярск, 27 июня. Жителей Красноярска пригласили принять участие в голосовании по выбору места установки стелы трудовой доблести. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Гражданам предложили на выбор три местности, расположенных на правобережье города. В их число вошли площадь перед Домом Культуры имени 1 Мая, парк «Сибсталь», а также сквер на станции «Злобино».

«В этом году в Красноярске появится стела трудовой доблести – дань памяти, стойкости, мужеству тысяч красноярцев, которые во время Великой Отечественной войны трудились в заводских цехах, налаживали работу эвакуированных предприятий», — написал Усс у себя на странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Нижний Новгород, Волгоград и Красноярск оказались самыми гостеприимными регионами РФ. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

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