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Рак печени попал в список самых агрессивных видов онкологических заболеваний

  /   Обновлено: 27 июня 2021 06:24
Общество
Рак печени попал в список самых агрессивных видов онкологических заболеваний
пресс-служба телеканала ТВ-3

Москва, 27 июня. Некоторые виды рака проявляются агрессивнее. Свой список онкологических заболеваний, плохо поддающихся лечению, составил химиотерапевт Андрей Базылев.

Самой классификации агрессивных видов рака не существует. Опухоль развивается индивидуально и нужно отслеживать ее форму у пациентов, отметил Базылев в беседе с Пятым каналом.

Классифицировать виды онкологических заболеваний по агрессивности можно, обращая внимание на гистологическую структуру и конкретные характеристики рака. Болезнь может быстро привыкать к лечению или плохо отвечать на него.

«Если это взять за критерий, то в топ-пять попадут рак поджелудочной, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени, а также рак желудка», — отметил химиотерапевт.

Рак печени отнесли к числу агрессивных видов онкологических заболеваний. На него могут указывать апатия, слабость, потеря веса и болевые ощущения, отметил врач Андрей Пылев.

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