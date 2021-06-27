Рак печени попал в список самых агрессивных видов онкологических заболеваний

Москва, 27 июня. Некоторые виды рака проявляются агрессивнее. Свой список онкологических заболеваний, плохо поддающихся лечению, составил химиотерапевт Андрей Базылев.

Самой классификации агрессивных видов рака не существует. Опухоль развивается индивидуально и нужно отслеживать ее форму у пациентов, отметил Базылев в беседе с Пятым каналом.

Классифицировать виды онкологических заболеваний по агрессивности можно, обращая внимание на гистологическую структуру и конкретные характеристики рака. Болезнь может быстро привыкать к лечению или плохо отвечать на него.

«Если это взять за критерий, то в топ-пять попадут рак поджелудочной, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени, а также рак желудка», — отметил химиотерапевт.

Рак печени отнесли к числу агрессивных видов онкологических заболеваний. На него могут указывать апатия, слабость, потеря веса и болевые ощущения, отметил врач Андрей Пылев.