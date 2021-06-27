«Бабушка» из сериала «Папины дочки» поневоле стала обладательницей места на кладбище

Москва, 27 июня. Народная артистка РФ Ольга Волкова приобрела себе место на кладбище в Московской области. Такую покупку ей пришлось совершить поневоле.

Исполнительница роли бабушки в популярном ситкоме «Папины дочки» купила место на кладбище после смерти третьего супруга Владимира Ховралева. Он был художником. О расценках на территориях погребения Ольга Волкова рассказала в программе «Ты не поверишь!».

«Чтобы похоронить в Москве, нужно 3 миллиона, за МКАД – 1,5 миллиона рублей. Поэтому муж похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое место», — прокомментировала звезда фильма «Небеса обетованные».

Умирать 82-летняя артистка не собирается. Недавно Ольга Волкова прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции и ищет работу. Членам своей семьи, состоящей из 21 человека, она помогает и дает возможность жить в достатке.

Коллега Ольги Волковой по сериалу «Папины дочки», Елизавета Арзамасова, готовится стать мамой. Вместе с супругом Ильей Авербухом она ждет появление малыша на свет, но засиживаться в декрете актриса не собирается.