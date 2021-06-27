Запертая в машине собака была спасена жителями Петербурга

Санкт-Петербург, 27 июня. Неравнодушные жители Петербурга вызволили из оков машины домашнего пса. Животное находилось взаперти на протяжении шести часов в 30-ти градусную жару.

Несчастного питомца оставили в припаркованном автомобиле с чуть приоткрытым окном на Народной улице Санкт-Петербурга. Очевидцы начали освещать проблему в социальных сетях. Неравнодушные люди приезжали на место происшествия, но не могли помочь животному.

Однако вечером собаку смогли вытащить из транспортного средства. Позднее был обнаружен и хозяин. Он находился в алкогольном опьянении, а также не знал о местонахождении машины и ключей от нее.

Недавно волонтеры спасли пострадавшую при взрыве на АЗС в Новосибирске собаку. Пес Беляш в настоящее время находится в приюте и проходит реабилитацию.