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Volkswagen собирается отказаться от ДВС к 2035 году

Экономика
Volkswagen собирается отказаться от ДВС к 2035 году
unsplash.com  /  Bruchin Noeka

Вольфсбург, 27 июня. Немецкий автопроизводитель Volkswagen прекратит выпуск машин с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году.

Соответствующее заявление сделал член правления компании Клаус Цельмер. Он подчеркнул, что пока это будет касаться только Европы.

«Мы поставили очень четкие цели и временные рамки. Не позднее 2050 года мы достигнем углеродной нейтральности», цитируют «Известия».

Позже аналогичные меры будут приняты в США и Китае. В Южной Америке и Африке это займет больше времени из-за отсутствия определенных условий. К 2030 году компания планирует увеличить долю электромобилей до 70% общего объема продаж.

Недавно стало известно, что инфляция оказалась одной из причин роста цен на автомобили в России. Стоимость новых машин выросла на пять-десять процентов за последние полгода.

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