Организатор наркопритона под Красноярском может сесть в тюрьму на четыре года

Назарово, 27 июня. Житель города Назарово Красноярского края обвиняется в организации наркопритона. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы, заявили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, полицейские узнали, что в одном из частных домов в Назарово граждане собираются для совместного употребления наркотиков. Как выяснилось позже, организатором такого «мероприятия» выступал 37-летний ранее судимый местный житель.

В ходе обысков у красноярца нашли предметы и принадлежности для приготовления наркотических средств. Материалы дела направлены в суд для вынесения вердикта.

Недавно в Туле правоохранители задержали крупных сбытчиков наркотиков. У задержанных изъяли три килограмма героина.