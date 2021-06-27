Американцы восхитились ответом российских моряков на провокацию у Крыма

Вашингтон, 27 июня. Жители США остались под впечатлением от реакции российских моряков на провокацию в Черном море со стороны британского эсминца Defender.

Россия впервые за долгое время признала возможность использования оружия против военного корабля НАТО, сопроводив британский корабль дальше от территории Крымского полуострова, заявил Fox News. Российская армия продемонстрировала всему миру, что будет с теми, кто захочет нарушить границы на Черном море. Американские читатели были восхищены такой реакцией со стороны ВМС России, отметив решительность моряков.

«Вот, друзья мои, как надо охранять границу! Записывайте!», — написал читатель.

«Они не собираются сидеть сложа руки и смотреть, как Украина уходит в объятия НАТО», — прокомментировал один из пользователей Сети.

Ранее стало известно, что Великобритания хочет заменить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во время рабочей поездки по Азии официально объявил о начале переговоров по присоединению Лондона к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).