Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 06:39
06:34
Происшествия
Петербургские спасатели ликвидировали пожар в Калининском районе
06:28
Общество
Жара и дождь ожидают москвичей в воскресенье
06:26
Общество
Стела трудовой доблести будет установлена на правобережье Красноярска
06:24
Общество
Рак печени попал в список самых агрессивных видов онкологических заболеваний
06:19
Шоу-бизнес
«Бабушка» из сериала «Папины дочки» поневоле стала обладательницей места на кладбище
06:17
Происшествия
Запертая в машине собака была спасена жителями Петербурга
06:13
Экономика
Volkswagen собирается отказаться от ДВС к 2035 году
06:12
Происшествия
Организатор наркопритона под Красноярском может сесть в тюрьму на четыре года
06:11
Армия
Американцы восхитились ответом российских моряков на провокацию у Крыма
06:10
Происшествия
Пять человек погибли из-за обрушения здания во Флориде
Все новости

Американцы восхитились ответом российских моряков на провокацию у Крыма

  /   Обновлено: 27 июня 2021 06:11
Армия
Американцы восхитились ответом российских моряков на провокацию у Крыма
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Вашингтон, 27 июня. Жители США остались под впечатлением от реакции российских моряков на провокацию в Черном море со стороны британского эсминца Defender.

Россия впервые за долгое время признала возможность использования оружия против военного корабля НАТО, сопроводив британский корабль дальше от территории Крымского полуострова, заявил Fox News. Российская армия продемонстрировала всему миру, что будет с теми, кто захочет нарушить границы на Черном море. Американские читатели были восхищены такой реакцией со стороны ВМС России, отметив решительность моряков.

«Вот, друзья мои, как надо охранять границу! Записывайте!», — написал читатель.

«Они не собираются сидеть сложа руки и смотреть, как Украина уходит в объятия НАТО», — прокомментировал один из пользователей Сети.

Ранее стало известно, что Великобритания хочет заменить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во время рабочей поездки по Азии официально объявил о начале переговоров по присоединению Лондона к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Вернуться назад

Все новости / Армия / Американцы восхитились ответом российских моряков на провокацию у Крыма
сша армия россии эсминец fox news границы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru