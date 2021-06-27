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Пять человек погибли из-за обрушения здания во Флориде
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Пять человек погибли из-за обрушения здания во Флориде

Происшествия
Пять человек погибли из-за обрушения здания во Флориде
pxhere.com

Серфсайд, 27 июня. Число погибших в результате обрушения здания во Флориде достигло пяти человек. Об этом рассказала мэр округа Майами Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Сотрудники американских спецслужб в течение дня обнаружили еще одно тело под обломками здания. Определять личности погибших будут с помощью образцов ДНК, которые были предоставлены членами семей тех пострадавших, чье местоположение до сих пор неизвестно, передает RT.

Ранее российское посольство в США уточняло наличие россиян среди пострадавших при ЧП во Флориде. Дипмиссия отметила, что тщательно следит за ситуацией с происшествием в Серфсайде.

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