Пять человек погибли из-за обрушения здания во Флориде

Серфсайд, 27 июня. Число погибших в результате обрушения здания во Флориде достигло пяти человек. Об этом рассказала мэр округа Майами Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Сотрудники американских спецслужб в течение дня обнаружили еще одно тело под обломками здания. Определять личности погибших будут с помощью образцов ДНК, которые были предоставлены членами семей тех пострадавших, чье местоположение до сих пор неизвестно, передает RT.

Ранее российское посольство в США уточняло наличие россиян среди пострадавших при ЧП во Флориде. Дипмиссия отметила, что тщательно следит за ситуацией с происшествием в Серфсайде.