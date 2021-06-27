Три человека стали жертвой ДТП в Красноярском крае

Красноярск, 27 июня. Жизнь трех человек была прервана из-за аварии, произошедшей на автодороге Красноярск-Енисейск. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего. Причиной дорожного происшествия стал 33-летний водитель Lexus, который не справился с управлением транспорта.

«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека», — заявили в ведомстве.

Ранее инсульт водителя автобуса стал причиной массового ДТП в Тамбове. Девять автомобилей пострадали в результате аварии с участием общественного транспорта.