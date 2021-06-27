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Просроченный солнцезащитный крем может спровоцировать фотодерматоз

  /   Обновлено: 27 июня 2021 06:00
Общество
Просроченный солнцезащитный крем может спровоцировать фотодерматоз
pixabay.com

Москва, 27 июня. Солнцезащитный крем является неотъемлемой частью отдыха на пляже, однако важно следить за сроком его годности.

Кандидат медицинских наук, онкодерматолог Наталия Гайдаш в интервью радио Sputnik объяснила, какие последствия могут настигнуть за использование просроченного крема. Дело в том, что в его составе есть некоторые консерванты, действие которых ограничено. Там же содержаться склонные к окислению вещества.

«Не надо брать на себя смелость использовать препараты, которые уже прошли срок годности. Солнцезащитные средства и так одни из самых долгоиграющих», – считает Гайдаш.

Врач отметила, что использование крема с истекшим сроком годности может вызвать фотодерматоз. Это заболевание выражается повышенной чувствительностью к солнечному излучению. Также окисление продуктов может вызвать аллергию.

Недавно голландский блогер позавидовал летнему отдыху на русской даче. Ему понравилась возможность жителей РФ выезжать за пределы города на дачные участки в период жаркой погоды.

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