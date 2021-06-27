Просроченный солнцезащитный крем может спровоцировать фотодерматоз

Москва, 27 июня. Солнцезащитный крем является неотъемлемой частью отдыха на пляже, однако важно следить за сроком его годности.

Кандидат медицинских наук, онкодерматолог Наталия Гайдаш в интервью радио Sputnik объяснила, какие последствия могут настигнуть за использование просроченного крема. Дело в том, что в его составе есть некоторые консерванты, действие которых ограничено. Там же содержаться склонные к окислению вещества.

«Не надо брать на себя смелость использовать препараты, которые уже прошли срок годности. Солнцезащитные средства и так одни из самых долгоиграющих», – считает Гайдаш.

Врач отметила, что использование крема с истекшим сроком годности может вызвать фотодерматоз. Это заболевание выражается повышенной чувствительностью к солнечному излучению. Также окисление продуктов может вызвать аллергию.

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