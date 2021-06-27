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Сбежавший с фермы олень помешал дорожному движению на трассе Сахалина

Происшествия
Сбежавший с фермы олень помешал дорожному движению на трассе Сахалина
Невские Новости  /  Григорьева Оксана

Южно-Сахалинск, 27 июня. Олень выскочил на трассу Южно-Сахалинск — Корсаков и парализовал дорожное движение. Животное бегало между автомобилями, а затем перешло к обочине.

Северный олень сбежал с сахалинской фермы «Роз-Агро». Удивленные водители потянулись за видеокамерами, чтобы запечатлеть животное. Другие жители региона переживают за жизнь парнокопытного.

«Что с оленем? И побежал ... Побег из Шоушенка», — отметил один из очевидцев, который решил заснять рогатое животное на дороге.

Специалисты оленьей фермы подтвердили побег животного. Уже определен план операции по отлову млекопитающего. К предполагаемому месту нахождения выехала специальная бригада. Как парнокопытное смогло покинуть огороженную территорию, неизвестно.

Кроме оленей на дорогах можно встретить лосей. Из-за жаркой погоды сохатые вынуждены выходить на открытые пространства. Водителям советуют быть осторожными на трассах и снижать скорость.

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дорога олень дорожное движение
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