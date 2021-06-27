Британский музыкант Zion умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

Лондон, 27 июня. Рок-музыкант из Великобритании Zion умер в возрасте 48 лет от кровоизлияния в мозг после прививки AstraZeneca. Об этом сообщает Daily Mail.

Артиста начали мучить головные боли еще 13 мая, после получения первой дозы препарата AstraZeneca. Через пару дней его возлюбленная Викки Спит позвонила медикам. Фельдшер заявил о «слишком долгом сроке» после вакцинации, поэтому она не может быть причиной недомогания.

Состояние рокера Zion стало хуже. Он умер в больнице Royal Victoria Infirmary в Ньюкасле 19 мая. Предварительной причиной смерти называют повреждение головного мозга, вызванное кровотечением. Его могли спровоцировать осложнения после прививки. По факту произошедшего будет организована проверка.

Еще одну смерть связывают с препаратом AstraZeneca. Житель Великобритании почувствовал сильные головные боли, после чего врачи решили удалить ему часть черепа. После операции пациент умер.