Йогурты и макароны можно есть и после истечения срока годности

Мадрид, 27 июня. Срок годности, указанный на упаковках продукта, чаще всего отличается от срока потребления. Об этом сообщили специалисты из Испании.

Первый из показателей маркировки указывает на потерю органолептических качеств продукта, однако в таком случае пищу можно употреблять, не опасаясь за состояние здоровья. Второй случай встречается на скоропортящихся товарах, поэтому следует не пренебрегать подобной рекомендацией, передает РИА Новости.

Кроме этого, эксперты считают, что человек может безопасно употреблять после истечения срока годности йогурты, макароны, чипсы и рис. также к их числу относятся бобовые, алкоголь и варенье.

Ранее диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания. В первую очередь, специалист рекомендует доверять своим органам чувств и внимательно проводить осмотр товара.