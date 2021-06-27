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Друг принца Гарри сравнил Меган Маркл с «ночным кошмаром»

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Шоу-бизнес
Друг принца Гарри сравнил Меган Маркл с «ночным кошмаром»
Prt Scr youtube.com  /  Nicki Swift

Лос-Анджелес, 27 июня. Общий знакомый принцев Гарри и Уильяма нелестно высказался в адрес герцогини Сассекской. Меган Маркл, по его словам, похожа на «ночной кошмар».

Виновницей разлада между сыновьями принцессы Дианы нередко называют Меган Маркл. И приятель герцога Сассекского, пожелавший остаться анонимным, еще раз подтвердил эту точку зрения. Дурной нрав герцогини не дает братьям прийти к перемирию, считает он.

«Иногда она на 500% ночной кошмар. Уильяму придется проглотить свою гордость», — отметил общий приятель принцев.

Напряженные отношения в королевской семье начались, когда принц Гарри и Меган Маркл жили в Великобритании. После интервью Опре Уинфри негатив в сторону герцогини Сассекской усилился. Инсайдеры не предсказывают скорого восстановления отношений между братьями.

Герцог и герцогиня Сассекские в начале июня стали родителями во второй раз. Во время оформления документов дочери Меган Маркл снова пошла наперекор традициям и отказалась вписывать в свидетельство о рождении Лилибет Дианы свой титул.

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