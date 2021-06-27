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Вильфанд заявил о бессмысленности поездок на курорты на фоне жары в Подмосковье

Общество
Вильфанд заявил о бессмысленности поездок на курорты на фоне жары в Подмосковье
pixabay.com

Москва, 27 июня. Вода в реках и озерах Подмосковья прогрелась сильнее, чем на российских курортах. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура воды в районе Звенигорода поднимается до 26 градусов. Это выше, чем во всех регионах России, и такой показатель будет держаться минимум до вторника.

«Это очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

На днях температура в Москве побила абсолютный максимум июня, поднявшись до отметки в +37,4 градуса. Как заявил Вильфанд, аномальная жара начнет уходить из столичного региона с 29 июня.

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подмосковье гидрометцентр вильфанд
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