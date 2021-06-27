Стартовый комплекс «Союза» хотят перевести на новое топливо в 2022 году

Москва, 27 июня. Перевод стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный запланирован к февралю 2022 года. Об этом сообщили на предприятии Роскосмоса.

Необходимость перевода ракет «Союз-2» на Восточном на новое топливо связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. Сейчас для заправки третьей ступени используется нафтил. Вскоре на него перейдут остальные ступени «Союзов», передает РИА Новости.

«Все необходимое оборудование для этих целей поставлено на космодром, часть уже смонтирована», — отметили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Госкомиссия решила вывести ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb на стартовый стол космодрома Восточный. Запуск 36 аппаратов запланирован на 1 июня текущего года.