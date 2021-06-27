Свыше 90 природных пожаров потушили в России за сутки

Москва, 27 июня. Лесопожарные службы ликвидировали 97 природных возгораний на площади 2611 га за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Работы по тушению пожаров продолжаются на площади больше 151 тыс. га. По состоянию на 27 июня на территории России действовало 255 лесных возгораний, говорится в сообщении Авиалесоохраны.

«За прошедшие сутки, 26 июня 2021 года, в России ликвидировано 97 лесных пожаров», — цитирует RT.

Наибольшее число очагов возгорания зафиксировано в Якутии и Иркутской области. На территории этих субъектов России действуют 166 и 28 пожаров, их площадь превышает 99 тыс. га и 41 тыс. га соответственно.

Пожары случаются не только в лесах, но и в городах России. Накануне загорелся частный цех по производству гречки в Октябрьском районе Саратовской области. Пламя удалось ликвидировать на площади в 350 квадратных метров.