Макеева потребовала от обманувшего ее свадебного агентства вернуть залог

Москва, 27 июня. Крымское свадебное агентство, с которым актриса Анастасия Макеева подписала договор, не уложилось в обговоренный бюджет. Из-за этого артистка отказалась от услуг фирмы.

Организаторы мероприятия пообещали устроить свадьбу Макеевой и ее возлюбленного Романа Малькова за 1,5 миллиона рублей. Вскоре агентство начало требовать больше денег.

«Аренда люстры только 70 тысяч, а флорист выставила счет на 400 тысяч. На эти деньги всю свадьбу отметить можно! Они еще и угрожали. Говорили, что со мной не будет никто работать в Крыму, если я откажусь от их услуг», — пожаловалась Макеева в эфире «Ты не поверишь!».

Представитель агентства имеет на этот счет свое мнение. Директор заверила, что актриса хотела провести свадьбу по бартеру, несмотря на самый бюджетный вариант, который могла предложить компания.

Бизнесмен и многодетный отец Роман Мальков ранее показал видео с венчания с Анастасией Макеевой. Перед таинством молодожены держали пост.