Мурманские рестораны вызвали живой восторг у норвежского журналиста

Мурманск, 27 июня. Норвежский журналист местного издания NRK посоветовал своим читателям после открытия границ посетить российский город Мурманск. По его словам, там находятся прекрасные рестораны.

Многие жители России трепетно относятся к блюдам традиционной национальной кухни. Именно благодаря сохранениям традиций в России много мест, где можно попробовать уникальные блюда.

Так, туристы, которые решат посетить Мурманск, смогут поесть настоящее каре из оленины, отмечает журналист в своей статье. В особенности норвежец остался в восторге от блюда, которое ему подали в ресторане «Тундра».

Журналист также советует всем, кто решит отправиться в Мурманск, посетить кафе под названием «Седьмое небо». Гостям в этом заведении предлагают отведать мясо королевского краба, либо не менее вкусных гребешков. Кроме того, из этого места открывается живописный вид на город.

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