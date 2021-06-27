Российских водителей предупредили о рисках заправки заведенной машины

Москва, 27 июня. Каждый автомобилист должен помнить, что заправлять машину с запущенным двигателем — дело крайне опасное и рискованное. Водителям рассказали о ТС, входящих в «группу риска».

Наибольшая опасность, как пишет «Российская газета», кроется в вероятном воспламенении паров топлива. Оно может произойти из-за искры, выскочившей из глушителя. В той самой «зоне риска» находятся водители, автомобили которых имеют неисправную систему впрыска или проблемы с датчиками кислорода или массового расхода воздуха. Также опасность представляют засоренные или подтекающие форсунки.

Заискрить способен и катализатор. Важно следить за его состоянием и, что важно, наличием. Также заправка с заведенным двигателем чревата быстрым износом топливной системы и сбоями в ЭБУ.

Недавно автомобилистам назвали семь ошибок при вождении машины с АКПП. В частности, экстремальная езда серьезно «травмирует» коробку передач и приводит к быстрому износу механизма.