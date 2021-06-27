Аршавин: форварда датчан Дольберга перед Евро-2020 предлагали «Зениту»

Москва, 27 июня. Нападающего сборной Дании Каспера Дольберга до старта чемпионата Европы предлагали «Зениту». Об этом рассказал экс-игрок сборной России Андрей Аршавин.

Он отметил, что Дольберг является высококлассным нападающим. Датчанин «остается на рынке», поскольку с его нынешним клубом, «Ниццей», «не так хорошо все складывается», считает Аршавин.

«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась», — отметил футболист.

Датчане были признаны фаворитами в недавнем матче против сборной Уэльса. Подопечные Каспера Юльманна разгромили валлийцев со счетом 4:0, дубль на свой счет также записал Дольберг, пишет RT.