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Молодая фанатка стала супругой 50-летнего секс-символа «На-На» Политова

  /   Обновлено: 27 июня 2021 04:18
Шоу-бизнес
Молодая фанатка стала супругой 50-летнего секс-символа «На-На» Политова
Pr Scr youtube.com  /  @НТВ

Москва, 27 июня. Лидер группы «На-На» Владимир Политов женился 14 января этого года. «Таинственной» супругой стала 26-летняя девушка, рассказал артист в передаче «Секрет на миллион».

Жена младше своего известного супруга на 24 года. Брак был зарегистрирован в Химкинском ЗАГСе без торжества, свадьбу отметили в тихом семейном кругу. Об образовании новой ячейки общества стало известно только сейчас, что удивило фанатов «На-На».

Будущая супруга Политова добивалась его сама. Служащая транспортной компании нашла номер телефона артиста в 2017 году и сама написала ему в мессенджере. Потом пара долго переписывалась и редко встречалась по приезде девушки в Москву из Благовещенска.

«Ну и как-то закрутилось. Я ей как-то сказал: «Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне». Какое-то время жили в гражданском браке и 14 января вот расписались», — рассказал артист.

Сейчас молодожены думают о совместных детях. У Политова уже есть дочь, которая родилась в 1999 году в первом браке. Однако теперь он хочет сына.

Союзы девушек и достаточно взрослых мужчин в шоу-бизнесе не редкость. Так, актриса Елизавета Арзамасова вполне счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом. Сейчас влюбленные ждут появления на свет мальчика.

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брак на-на политов
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