Трамп напомнил о своих заслугах в «остановке» «Северного потока — 2»

Веллингтон, 27 июня. Президент США Джо Байден разрешил реализацию «Северного потока — 2» после того, как его предшественник Дональд Трамп сделал все возможное для остановки проекта.

Бывший американский лидер уверен, что «помешал» реализации трубопровода, об этом он заявил в ходе своего выступления на митинге в деревне Веллингтон в штате Огайо. Трамп снова сравнил свою политику с действиями нового президента Джо Байдена.

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу. И у меня были хорошие отношения с Путиным, но это хорошо», — заявил экс-президент.

Ранее Трамп назвал Байдена слабым лидером, при руководстве которого Китай, Россия и Иран начали «унижать» США. Бывший глава государства в очередной раз заявил о фальсификации выборов в 2020 году.