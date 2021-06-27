Российским садоводам объяснили пользу пищевой соды на даче

Москва, 27 июня. Пищевая сода позволяет эффективнее бороться с сорняками и гусеницами. Также она поможет улучшить качество урожая.

Согласно информации «Аргументов и Фактов», спасти, например, капусту от крестоцветных блошек можно с помощью раствора трех столовых ложек вещества в литре воды. Следует просто опрыскать культуру получившейся смесью. Также это работает против тли, гусениц и долгоносика.

Опрыскивание раствором помидоров, перцев и баклажанов станет профилактикой фитофтороза. Ягодные кусты таким образом можно избавить от мучнистой росы. Чтобы «выгнать» червяков из малины, можно опрыскать соцветия.

Далее садоводам советуют перед посадкой свеклы, огурцов или тыквы обработать семена содой. Они прорастут быстрее, а само растение будет иметь определенный иммунитет к болезням.

Недавно садовод рассказал россиянам, что можно посадить в огороде в июне. Лучше всего отдать предпочтение семенам скороспелых культур: кервеля, кресс-салата, листовой горчицы, рукколы, а также петрушки и укропа.