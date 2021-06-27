Пушков раскритиковал правила современного футбола

Москва, 27 июня. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков выразил недовольство нынешними правилами футбола. Позицию по этому вопросу он опубликовал в своем Telegram-канале.

Парламентарий назвал современные футбол «электронным». По его мнению, с введением в игру системы видеоповторов и миллиметровых оффсайдов теряется сама суть, а слишком частые остановки в игре негативно сказываются на процессе.

«Надеюсь эти правила в будущем отменят как неадекватные», — подчеркнул сенатор.

Сейчас проходят матчи 1/8 финала Евро-2020. Футбольные эксперты представили шансы команд на выход в следующую стадию и прогнозы по поводу будущего победителя турнира.