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Пушков раскритиковал правила современного футбола

  /   Обновлено: 27 июня 2021 04:02
Спорт
Пушков раскритиковал правила современного футбола
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 27 июня. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков выразил недовольство нынешними правилами футбола. Позицию по этому вопросу он опубликовал в своем Telegram-канале.

Парламентарий назвал современные футбол «электронным». По его мнению, с введением в игру системы видеоповторов и миллиметровых оффсайдов теряется сама суть, а слишком частые остановки в игре негативно сказываются на процессе.

«Надеюсь эти правила в будущем отменят как неадекватные», — подчеркнул сенатор.

Сейчас проходят матчи 1/8 финала Евро-2020. Футбольные эксперты представили шансы команд на выход в следующую стадию и прогнозы по поводу будущего победителя турнира.

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