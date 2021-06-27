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Тренер Италии высказался о нелегкой победе над Австрией в матче Евро-2020

Евро 2020
Тренер Италии высказался о нелегкой победе над Австрией в матче Евро-2020
Global Look Press  /  LaPresse/Alfredo Falcone

Лондон, 27 июня. Сборная Италии в матче 1/8 финала Евро-2020 против Австрии не должна была доводить игру до дополнительного времени. Об этом заявил главный тренер команды Роберто Манчини.

Однако наставник итальянцев отметил, что его подопечные заслужили победу, даже несмотря на пропущенный гол с углового, передает RT. Сборная Италии должна была забивать два мяча не доводя игру до дополнительного времени. Именно из-за длинного матча футболисты и вымотались, считает Манчини.

«Рано или поздно нам должны были забить», — приводит Football Italia слова Манчини.

В матче-открытии Евро-2020 сборная Италии победила Турцию. В минувшем матче подопечные Манчини одолели австрийцев со счетом 2:1. Итальянский тренер считает, что особый вклад в тяжелую победу внесли игроки, вышедшие во втором тайме на замену.

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Все новости / Евро 2020 / Тренер Италии высказался о нелегкой победе над Австрией в матче Евро-2020
австрия италия манчини евро-2020
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