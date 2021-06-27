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Трамп обрушился с критикой на Байдена в ходе выступления в Огайо

Политика
Трамп обрушился с критикой на Байдена в ходе выступления в Огайо
«Политика сегодня»

Вашингтон, 27 июня. Бывший президент США Дональд Трамп проводит встречу со своими сторонниками в штате Огайо. Это одно из его первых выступлений перед публикой после ухода с поста главы государства.

В своей речи бывший президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на нынешнего главу государства Джо Байдена. По его словам, Китай, Россия и Иран увидели слабого лидера и начали «унижать» страну перед глазами американцев.

Трамп вновь упомянул о фальсификации выборов президента 2020 года и назвал ситуацию на границе «катастрофой» из роста числа нелегальных иммигрантов. Экс-президент призвал республиканцев активизироваться и провести совместную работу для победы на следующих выборах.

Выступление Трампа проходит в населенном пункте Веллингтон. По последним данным, на мероприятии собрались десятки тысяч сторонников бывшего президента США.

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