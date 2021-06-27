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Немецкий посол на Украине Фельдгузен заявила о всеобщем страхе войны против РФ

  /   Обновлено: 27 июня 2021 03:30
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Политика
Немецкий посол на Украине Фельдгузен заявила о всеобщем страхе войны против РФ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Киев, 27 июня. Западные страны боятся потенциального вооруженного столкновения с Россией. Такое мнение высказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

Вопрос России Фельдгузен задела во время обсуждения темы о вступлении Украины в состав НАТО. По ее словам, это не произойдет в ближайшем будущем, так как Альянс имеет проблемы со странами, где идет война.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — заявила Фельдгузен.

Однако разговоры о том, что Россия якобы нападет на Украину являются «спекуляциями», добавила дипломат. По ее словам, отсутствие газового транзита через украинскую территорию не является весомой причиной для открытого конфликта.

Недавно президент Владимир Зеленский задал вопросы кандидатам на пост канцлера ФРГ о членстве Украины в НАТО и ЕС. По его словам, Европа должна перестать «прятаться» от вопроса членства Украины в международных организациях, передает RT.

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украина германия посол анка фельдгаузен
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