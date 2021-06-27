Зеленский спросил у Германии о судьбе Украины в НАТО и ЕС

Киев, 27 июня. Президент Владимир Зеленский задал вопросы кандидатам на пост канцлера ФРГ о членстве Украины в НАТО и ЕС. Об этом сообщили в офисе главы страны.

Владимир Зеленский поинтересовался у кандидатов на пост канцлера ФРГ, считают ли они незавершенным и неполноценным европейский проект без Украины. Вопрос прозвучал в ходе дискуссии о роли Германии в мире, передает RT.

«Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС?» — говорится в сообщении Зеленского.

Президент напомнил и о вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс и о напряженной обстановке у границ страны. «Все европейские лидеры» согласны с предоставлением гарантий безопасности, но страна все еще не входит в НАТО, заявил Зеленский.

Позиция Запада по включению Украины в НАТО разозлила президента Владимира Зеленского. Киев уже планирует создать новую стратегию поведения в отношении Евросоюза и Соединенных Штатов.