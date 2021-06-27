Бурый рис и макароны способны положительно влиять на концентрацию внимания

Москва, 27 июня. Улучшение концентрации внимания возможно при соблюдении определенного рациона. В число таких продуктов входят бурый рис, макароны и ячмень.

Также положительный эффект оказывают ягоды и семена льна, чиа, а также подсолнечника. При этом следует употреблять кофе, однако это нужно делать в умеренных количествах.

Горячий напиток содержит в себе кофеин, который при избытке может вызвать нервное возбуждение. Из ягод следует употреблять чернику, малину, клубнику и ежевику. Также не стоит отказываться от рыбы, мидии и грецких орехов.

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко посоветовала с осторожностью «налегать» на сезонные фрукты и ягоды. Злоупотребление может вызвать нарушения в привычном рационе.