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Бурый рис и макароны способны положительно влиять на концентрацию внимания

Общество
Бурый рис и макароны способны положительно влиять на концентрацию внимания
pixabay.com

Москва, 27 июня. Улучшение концентрации внимания возможно при соблюдении определенного рациона. В число таких продуктов входят бурый рис, макароны и ячмень.

Также положительный эффект оказывают ягоды и семена льна, чиа, а также подсолнечника. При этом следует употреблять кофе, однако это нужно делать в умеренных количествах.

Горячий напиток содержит в себе кофеин, который при избытке может вызвать нервное возбуждение. Из ягод следует употреблять чернику, малину, клубнику и ежевику. Также не стоит отказываться от рыбы, мидии и грецких орехов.

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко посоветовала с осторожностью «налегать» на сезонные фрукты и ягоды. Злоупотребление может вызвать нарушения в привычном рационе.

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