Водителей предупредили о рисках штрафов за видеорегистратор в машине

Москва, 27 июня. Санкций за наличие или отсутствие регистратора в авто нет. Но в некоторых случаях водителя могут оштрафовать за это устройство, рассказал юрист Анатолий Миронов.

Оштрафовать по статье 12.5 КоАП РФ могут за размещение большого видеорегистратора на лобовом стекле. Чаще всего эта санкция связана с наклейками на ветровом или боковых стеклах, передает «Прайм».

«Принимайте решение об установке или не установке видеорегистратора, исходя из собственных потребностей и умозаключений и не ориентируйтесь на пространные рассуждения», — посоветовал юрист.

Водителей могут оштрафовать во время поездок за город. Чаще всего санкция положена за отсутствие аптечки в автомобиле или ее несоответствие требованиям, рассказал юрист Егор Редин.