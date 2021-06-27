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Доктор Мясников опроверг слухи о третьей волне коронавируса в Израиле

  /   Обновлено: 27 июня 2021 03:16
Общество
Доктор Мясников опроверг слухи о третьей волне коронавируса в Израиле
Федеральное агентство новостей

Иерусалим, 27 июня. Информация о ситуации с коронавирусом в Израиле является ложью. Об этом сообщил российский врач и телеведущий Александр Мясников на своем канале в Telegram.

Специалист опубликовал график, на котором отчетливо видна статистика смертности за последние семь дней в Израиле. За прошедшие дни на территории страны было зафиксировано всего два летальных исхода.

«В среднем за неделю там последние два месяца заболевали 15–30 человек в день. Последнюю неделю — да, действительно 150 человек в день. Смертей практически нет, за последний месяц умерли три человека», — объяснил Мясников.

Недавно выявленный штамм коронавируса «Дельта» является очень заразным, сообщала Всемирная организация здравоохранения. Новый вариант распространяется по всему миру. Так, первый случай заражения был зафиксирован в Дании, передает «Парламентская газета».

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