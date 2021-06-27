Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным появились на официальном сайте 

Москва, 27 июня. Жители России отправляют на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным вопросы по выплатам и льготам. Уже поступило свыше 100 тыс. обращений.

Сайт прямой линии президента РФ moskva-putine.ru опубликовал примеры почти 20 видеообращений и свыше 20 письменных вопросов. Некоторые из них касаются льготной ипотеки. Одна из жительниц Северобайкальска просит распространить программу на вторичный рынок жилья.

Некоторые обращения затрагивают вакцинацию и борьбу с коронавирусом. Россиян волнует распределение бесплатных препаратов и другие вопросы здравоохранения, пишет RT.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным запланирована на 30 июня. Глава России намерен провести отдельное совещание по подготовке к ней. В 2021 году хотят обойтись без студии.