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Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным появились на официальном сайте 

  /   Обновлено: 27 июня 2021 03:12
Общество
Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным появились на официальном сайте 
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 июня. Жители России отправляют на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным вопросы по выплатам и льготам. Уже поступило свыше 100 тыс. обращений.

Сайт прямой линии президента РФ moskva-putine.ru опубликовал примеры почти 20 видеообращений и свыше 20 письменных вопросов. Некоторые из них касаются льготной ипотеки. Одна из жительниц Северобайкальска просит распространить программу на вторичный рынок жилья.

Некоторые обращения затрагивают вакцинацию и борьбу с коронавирусом. Россиян волнует распределение бесплатных препаратов и другие вопросы здравоохранения, пишет RT.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным запланирована на 30 июня. Глава России намерен провести отдельное совещание по подготовке к ней. В 2021 году хотят обойтись без студии.

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