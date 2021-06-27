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Опубликована обновленная инструкция по применению «Спутника V» для беременных

Общество
Опубликована обновленная инструкция по применению «Спутника V» для беременных
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Москва, 27 июня. Применение вакцины «Спутник V» беременными женщинами допустимо лишь в том случае, когда польза для матери выше, чем риск для плода. Об этом сказано в новой инструкции к препарату.

Однако использование «Спутника V» в период грудного вскармливания противопоказано, так как клинические испытание на этой категории людей не проводились. Следовательно, риск вреда для младенцев исключать нельзя, написано в документе.

Прививочная кампания в России идет полным ходом. Недавно было зафиксировано рекордное количество петербуржцев, прошедших вакцинацию в течение суток.

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беременность инструкция Спутник V
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