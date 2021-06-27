Трамп проводит свой первый митинг в качестве экс-президента в Огайо

Веллингтон, 27 июня. Бывший президент США Дональд Трамп появился на публике в рамках митинга в поддержку республиканца Макса Миллера, который планирует выдвигаться в Палату представителей, в Огайо.

Выступление Трампа стало одним из первых после его проигрыша на президентских выборах. В деревню Веллингтон съехались несколько десятков тысяч сторонников бывшего главы государства. Для небольшого населенного пункта митинг стал настоящим событием. Многие местные жители решили подзаработать на приезжих и предложить им еду, напитки и места для парковки.

Дональд Тармп ранее сообщил, будет ли участвовать в предвыборной гонке в 2024 году. Решение бывшего президента будет зависеть от обстановки в США.