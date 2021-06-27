Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 06:36
06:34
Происшествия
Петербургские спасатели ликвидировали пожар в Калининском районе
06:28
Общество
Жара и дождь ожидают москвичей в воскресенье
06:26
Общество
Стела трудовой доблести будет установлена на правобережье Красноярска
06:24
Общество
Рак печени попал в список самых агрессивных видов онкологических заболеваний
06:19
Шоу-бизнес
«Бабушка» из сериала «Папины дочки» поневоле стала обладательницей места на кладбище
06:17
Происшествия
Запертая в машине собака была спасена жителями Петербурга
06:13
Экономика
Volkswagen собирается отказаться от ДВС к 2035 году
06:12
Происшествия
Организатор наркопритона под Красноярском может сесть в тюрьму на четыре года
06:11
Армия
Американцы восхитились ответом российских моряков на провокацию у Крыма
06:10
Происшествия
Пять человек погибли из-за обрушения здания во Флориде
Все новости

Трамп проводит свой первый митинг в качестве экс-президента в Огайо

Политика
Трамп проводит свой первый митинг в качестве экс-президента в Огайо
wikipedia.org

Веллингтон, 27 июня. Бывший президент США Дональд Трамп появился на публике в рамках митинга в поддержку республиканца Макса Миллера, который планирует выдвигаться в Палату представителей, в Огайо.

Выступление Трампа стало одним из первых после его проигрыша на президентских выборах. В деревню Веллингтон съехались несколько десятков тысяч сторонников бывшего главы государства. Для небольшого населенного пункта митинг стал настоящим событием. Многие местные жители решили подзаработать на приезжих и предложить им еду, напитки и места для парковки.

Дональд Тармп ранее сообщил, будет ли участвовать в предвыборной гонке в 2024 году. Решение бывшего президента будет зависеть от обстановки в США.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Трамп проводит свой первый митинг в качестве экс-президента в Огайо
сша трамп митинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru