«Также было с Началовой»: Штурм попросила не нагнетать ситуацию вокруг МакSим

Москва, 27 июня. Певица МакSим находится в состоянии искусственной комы из-за пневмонии. Исполнительница Наталья Штурм призвала прессу и фанатов не нагнетать истерию вокруг этой ситуации.

Штур напомнила, что подобное было в трагической истории певицы Юлии Началовой. Ее болезнь и внезапная смерть произошли на фоне «нездорового интереса прессы к драме публичного человека». Исполнительница призналась, что не знакома с МакSим лично и не часто слушала ее композиции. Но уже неделю каждое утро открывает глаза с мыслью о ней.

«Это плоды нездорового подогрева интереса прессы к драме публичного человека. То же самое было с Юлией Началовой. Истерия достигла такого масштаба, что даже люди, далекие от шоу-бизнеса, вынуждены были находиться в рамках страшного реалити-шоу», — написала Штурм.

Однако певица напомнила на своей странице в Instagram, что жизнь — это не шоу. В ситуации с МакSим нужно быть деликатными и не терзать душу ее близких родственников неподдельным любопытством.

Средства массовой информации не должны пользоваться своим положением и распространять домыслы, прогнозы и догадки. По ее словам, не нужно нагнетать ситуацию, а надеяться на лучшее.

Недавно стало известно, что медики дают позитивные прогнозы по состоянию певицы. Однако некоторое время МакSим все равно придется провести в медикаментозной коме.