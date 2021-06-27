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Медицинское обследование снижает риск смерти от «внезапных» болезней

Общество
Медицинское обследование снижает риск смерти от «внезапных» болезней
pixabay.com

Москва, 27 июня. Чаще всего люди пренебрегают посещением врача из-за страха обнаружения опасного заболевания. Однако медицинское обследование может помочь вовремя выявить проблему и устранить ее.

Одним из самых опасных недугов является артериальная гипертензия, передает «Пятый канал». При этом причины ее возникновения до сих пор остаются неизвестны. Риск возникновения болезни возникает при ожирении, употреблении большого количества соли и сахара, а также неактивном образе жизни, сообщила врач-терапевт Галина Родченкова.

Также специалист напомнила, что к числу «внезапных» болезней относится гепатит В и С. Чаще всего недуг протекает незаметно для пациента. Родченкова рекомендует на регулярной основе сдавать кровь, проходить необходимые обследования и обращаться за консультацией к врачам.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор рассматривает возможность получения результатов ПЦР-теста за сутки, передает «Парламентская газета». При этом точность теста зависит от времени его проведения — пациентам рекомендуется сдавать его через определенный срок после появления симптомов.

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