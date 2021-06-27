Публика фотографировалась с модельером Зайцевым во время приступа

Москва, 27 июня. День рождения Дома моды посетил известный модельер, страдающий болезнью Паркинсона, Вячеслав Зайцев. На публике у него случился приступ — некоторые гости успели это запечатлеть.

Зайцев пришел на празднование в ресторан и попытался веселиться наравне со всеми. Он смог самостоятельно выпить шампанское, но ел с поддержки помощников, передает НТВ. Внезапно на публике у модельера случился приступ. После этого его спешно увели помощники.

Однако некоторые гости успели совершить циничный поступок и начали фотографироваться с больным Зайцевым. При этом многие находились рядом с мужчиной без медицинских масок, не обращая внимание на его болезнь и почетный возраст.

Коллега Зайцева Валентин Юдашкин предположил, почему модельеру стало плохо во время мероприятия. По его словам, Зайцев видит, что происходит с его Домом моды и это не может не волновать.

Дом моды Вячеслава Зайцева, погрязший в долгах, выбирается из финансовой кабалы. Ради этого сыну модельера пришлось продать часть здания.