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Публика фотографировалась с модельером Зайцевым во время приступа

Шоу-бизнес
Публика фотографировалась с модельером Зайцевым во время приступа
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 27 июня. День рождения Дома моды посетил известный модельер, страдающий болезнью Паркинсона, Вячеслав Зайцев. На публике у него случился приступ — некоторые гости успели это запечатлеть.

Зайцев пришел на празднование в ресторан и попытался веселиться наравне со всеми. Он смог самостоятельно выпить шампанское, но ел с поддержки помощников, передает НТВ. Внезапно на публике у модельера случился приступ. После этого его спешно увели помощники.

Однако некоторые гости успели совершить циничный поступок и начали фотографироваться с больным Зайцевым. При этом многие находились рядом с мужчиной без медицинских масок, не обращая внимание на его болезнь и почетный возраст.

Коллега Зайцева Валентин Юдашкин предположил, почему модельеру стало плохо во время мероприятия. По его словам, Зайцев видит, что происходит с его Домом моды и это не может не волновать.

Дом моды Вячеслава Зайцева, погрязший в долгах, выбирается из финансовой кабалы. Ради этого сыну модельера пришлось продать часть здания.

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