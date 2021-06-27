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Диетолог Ковальков посоветовал употреблять овощи во время просмотра телевизора

Общество
Диетолог Ковальков посоветовал употреблять овощи во время просмотра телевизора
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 27 июня. Употребление пищи во время просмотра фильмов вредно для организма. Однако многие люди не могут отказаться от такой привычки. В таком случае вредные закуски можно заменить на овощи.

Лучше всего подойдет болгарский перец, который можно нарезать тонкими дольками и добавить в него специи, сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Такое блюдо будет чем-то напоминать чипсы, при этом не окажет никакого вреда для организма, передает радио Sputnik.

«Еще можно разложить красиво в миске помидоры, огурцы, листья салата и постепенно брать во время просмотра», — уточнил специалист.

Недавно Роспотребнадзор дал советы по переходу на правильное питание. В первую очередь, по словам специалиста, оно должно быть разнообразным и включать продукты растительного и животного происхождения.

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